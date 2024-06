Free lance un nouveau jeu concours avec Samsung pour faire gagner ses nouveaux smartphones pas encore sortis

Avant même de les voir en boutique, il est possible de gagner les futurs modèles Galaxy Z de Samsung sur le site de Free.

En attendant la nouvelle conférence Galaxy Unpacked de Samsung le 10 juillet durant laquelle il doit présenter ses nouveaux smartphones pliables, entre autres, Free propose à tout le monde de tenter de gagner l’un d’entre eux en avance. Ce jeu concours dure jusqu’au 10 juillet prochain et est disponible sur cette page de l’opérateur.

Les dotations du jeu sont les suivantes :

Un lot d’un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy Z, modèle 1, 256 GB, Bleu

Un lot d’un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy Z, modèle 2, 256 GB, Gris

Évidemment, Free ne peut pas communiquer les capacités techniques précises des deux smartphones mis en jeu, ni leur valeur.

Les participants peuvent participer au jeu sur https://mobile.free.fr/jeu-concours. Pour participer, il faudra préalablement et impérativement :

Démarrer et visualiser la page de présentation à laquelle il aura accès sur l’interface du Jeu

Renseigner ses coordonnées personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse email)

Cocher la case « En cochant la case, je reconnais avoir lu et accepté le règlement de Jeu ».

Collecter les Phryges en évitant les pièges pour marquer le maximum de point puis gratter une carte pour tenter de remporter un des lots.

Le système des « Instants gagnants » signifie qu’une dotation est mise en jeu à une date et une heure prédéterminée à l’avance. Le participant sait donc, dès lors qu’il participe au jeu, s’il gagne. L’Instant gagnant est dit « ouvert » lorsque le lot reste en jeu jusqu’à ce qu’une personne participe au jeu et la remporte. Ainsi, si une participation intervient après l’ouverture d’un Instant gagnant ouvert et qu’il n’y a pas eu d’autres participants entre le moment où l’Instant gagnant est ouvert et le moment de sa participation, ce Participant a gagné la Dotation mise en jeu. Les Instants gagnants seront définis de manière aléatoire et répartis sur toute la Période de Jeu. Attention, une seule Dotation sera désignée par Instant gagnant et le gain est nominatif. Le nombre de participations est limité à 1 par jour. Les gagnants seront immédiatement avertis de leur victoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox