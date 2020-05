TF1 : “The Voice” les primes en direct reprendront le 6 juin

The Voice avait disparu de la grille des programmes depuis le 25 avril dernier.

TF1 a annoncé le retour des primes en direct le samedi 6 juin prochain après plus d’un mois d’absence. Nikos Aliagas et les 4 coachs Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo reviendront en direct et en prime time avec quelques modifications.

Au travers d’un communiqué expliquant le changement des règles du jeu, la production indique que les 4 finalistes toutes équipes confondues seront désignés par le public et non par les coachs. Pour l’heure 12 candidats sont encore en compétition, Maria Doyle, Gustine et Cheyenne pour Lara Fabian ; Antony Trice, Ifé et Antoine Delie pour Marc Lavoine ; Terence, Tom Rochet et Toni pour Amel Bent ; Verushka, Baby J et Abi pour Pascal Obispo.

Source : Puremédias