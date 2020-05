Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des millions d’abonnés encore gâtés, ça bouge sur plusieurs Freebox etc…

Free a annoncé vendredi dernier offrir 35 chaînes à tous ses abonnés Freebox, jusqu’au 11 mai et parfois plus. La majorité étaient déjà en clair en avril. Deux nouvelles arrivées sont toutefois à découvrir : Motorvision TV sur le canal 182 et English Club TV sur le canal 246. Les bouquets Musulman et Arabia sont également offerts durant cette période. 5 chaînes sont même jusqu’au 28 mai prochain comme TCM Cinema ( canal 123), Boomerang (144) , Boomerang +1 (145), Boing (153) et Toonami (154). Plus d’infos…