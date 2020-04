Free Mobile met à jour sa carte de couverture 2G, 3G (avec ou sans itinérance) et 4G

Free vient de mettre à jour sa carte de couverture mobile officielle, avec les données en date du 1er mars 2020 (les précédentes dataient de 2018) .

L’opérateur précise que les informations sur la couverture sont délivrées à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle. Les zones de couverture sont simulées de manière informatique, il est donc possible que certaines imprécisions existent. La couverture peut varier dans le temps, en raison de nombreux facteurs : la saison, les conditions météorologiques, le nombre d’utilisateurs, l’apparition d’un obstacle… De plus, la couverture à l’intérieur des bâtiments peut être altérée en fonction des matériaux de construction utilisés, la présence de fenêtres et la localisation du téléphone à l’intérieur du bâtiment. La carte reflète ainsi une estimation moyenne de la couverture à l’intérieur des bâtiments, qui peut, dans certains cas, être moins bonne.

Plusieurs options sont disponibles, comme visualiser la carte 2G, 3G en itinérance ou sans itinérance ou carte 4G

Carte de qualité de réception chez Free Mobile

Couverture officielle du réseau propre de Free en 4G au 1er mars 2020

Free apporte des précisions sur les débits

Débits maximum théoriques en réception avec un équipement compatible : jusqu’à 260 Mbit/s ou 325 Mbit/s dans les zones couvertes en 4G+ (dans les zones couvertes respectivement par l’agrégation de deux ou trois bandes de fréquence 4G), jusqu’à 150 Mbit/s dans les zones couvertes en 4G ; jusqu’à 21 Mbit/s dans les zones couvertes en 3G par le réseau Free Mobile ; jusqu’à 236 Kbit/s dans les zones couvertes en 2G/EDGE.

En itinérance 3G sur le réseau de l’opérateur Orange : Débit maximum théorique en réception pouvant atteindre jusqu’à 384 kbit/s (384 kbit/s en émission) pour l’année 2020

Vous pouvez découvrir la carte interactive sur le site de Free, Il y a possibilité de zoomer sur la carte ou d’indiquer une adresse pour connaitre la couverture de votre ville ou quartier.

Merci Coillot29