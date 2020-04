Abonnés Freebox Delta : Amazon Prime Video se dote d’une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour mieux s’y retrouver

Ça bouge sur Amazon Prime Video, qui intègre une nouvelle fonctionnalité. Celle ci n’est pas encore implémentée sur l’interface Freebox Delta, mais est accessible sur la version navigateur du service de SVOD.

Une nouvelle fonctionnalité qui rendra bien plus pratique le visionnage de contenu sur le service de SVOD d’Amazon sur navigateur. Il est désormais possible de n’afficher que les contenus inclus dans l’abonnement Prime, qui est intégré à l’offre Freebox Delta, et non ceux proposés via d’autres services comme Amazon Channels.

Avec l’ajout du catalogue de films disponibles à l’achat et les divers programmes qui ne sont accessibles que via une souscription à l’un des packs sur Amazon Channels, on peut vite se perdre dans les contenus sans savoir quels films ou séries il est possible de regarder sans ces options.

Si vous voulez y voir un peu plus clair, il suffit de se rendre sur “catégories” sur votre page Prime Video, puis de sélectionner le contenu “Inclus avec Amazon prime” tout simplement. Vous saurez ainsi que tous les programmes présentés peuvent être regardés immédiatement, sans achat supplémentaire. A noter que pour l’instant, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur l’interface présente sur les Freebox Delta et One, ni sur l’application mobile ou sur d’autres appareils comme les Apple TV, mais uniquement sur navigateur.

Une clarification bien pratique