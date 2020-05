Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 128

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Loupé ! La Freebox V8 (Pop) restera encore confinée quelque temps dans les cartons de Free mais sortira bien en 2020.

J’attends d’ #EdouardPhilippePM qu’il annonce la date de sortie de la Freebox V8. Maxime (@hdmotion) April 28, 2020

Le président de l’Arcep souhaite une belle fête du travail aux techniciens avec un joli bouquet de muguet spécial !

Muguet spécial pour tous les travailleurs des réseaux – internet, mobile, courrier, colis, presse – qui nous permettent de continuer à échanger, travailler, s’informer, se distraire… pendant le confinement. Une belle fête du travail à vous ! 🙋🏼🙋🏼🙋🏼 pic.twitter.com/JInw3geBjc Sébastien Soriano (@sorianotech) May 1, 2020

France Télécom a toujours 40 ans d’avance ! Vous êtes fixés !

Conclusion, la propagation du Covid ne se fait pas par la 5G mais par le téléphone fixe …

c’est un complot orchestré par France Télécom en 1978.. si si voir mˆme par la TSF … Tiennou71 (@tiennou71) April 30, 2020

Il fallait plus de 4 ans il y a un an…

“J’ai fini Netflix.” a été élu plus gros mensonge de l’année 2020. Netflix France (@NetflixFR) April 30, 2020

Rien à ajouter !