Free lance un nouvel épisode de sa série sur le confinement “Les Voisins”, ça décoiffe ?

Et de cinq ! Un nouvel épisode spécial coiffure et nouvelles vocations vient de se greffer à la campagne de communication TV “Les voisins” de Free, dédiée au confinement.

“Ils restent chez eux, ils ont tout compris”. À travers des scènes de vie imagées dans plusieurs villes par balcon interposé, Free montre depuis plusieurs semaines à la TV et sur les réseaux sociaux ce que le confinement peut apporter de meilleur : des histoires humaines, de l’entraide, des rencontres, de la bonne humeur et parfois de nouvelles vocations.

Après Paris et un instant de drague, Bordeaux et la solidarité ou encore Marseille et l’éducation, place aujourd’hui à un nouvel épisode à Caen, c’est en réalité le second dans cette ville après un premier spot axé sur la musique comme créateur de lien social. Cette fois, une voisine apprend à son voisin que le confinement lui a permis de changer de vocation grâce à des tutos : ce sera désormais la coiffure… Juste à temps pour le 11 mai, beaucoup rêvent aujourd’hui de se faire couper les cheveux.