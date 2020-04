Free Mobile annonce la prolongation de tous ses cadeaux pour ses abonnés jusqu’au 11 mai

Après avoir prolongé la mise en clair de plus de 30 chaînes sur les Freebox, c’est dorénavant le tour de Free Mobile de poursuivre toutes ses initiatives pour ses forfaits mobiles.

Plusieurs actions ont été menées par l’opérateur de Xavier Niel durant le confinement pour ses forfaits mobiles. Initialement prévus pour durer jusqu’au 30 avril,l’opérateur affiche désormais que le forfait à 2€/mois bénéficie toujours des mêmes cadeaux jusqu’au 11 mai.

Il est ainsi toujours possible pour les abonnés au forfait à 2€ par mois de bénéficier d’1 Go de data (contre 50 Mo précédemment) et de quatre heures d’appels au lieu des deux initialement prévues par le forfait.

Du côté des autres offres de Free, les abonnés au forfait 100Go bénéficient toujours de 75 Go de data supplémentaire en roaming en Europe jusqu’au 11 mai prochain.