Idée confinement : tuez le temps avec ce casse-briques disponible gratuitement sur Freebox mini 4K

En ces temps de confinement où tout est bon pour tuer le temps, Univers Freebox vous propose de découvrir un jeu de casse-briques disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, 3Tris ne cache pas vraiment son inspiration, tant au niveau de son nom que de son design. Il s’inspire en effet du célèbre jeu de casse-briques Tetris avec un fonctionnement toutefois légèrement différent.

Il ne s’agit pas simplement d’utiliser les briques qui arrivent pour enchaîner les lignes et atteindre le plus gros score possible, mais plutôt de réaliser des combinaisons de couleurs, afin de récupérer un nombre de briques défini en début de niveau. 10 blocs oranges et 10 blocs verts ou 5 bleus et 5 rouges, par exemple.

L’interface de 3Tris est très simple avec un écran d’accueil donnant accès aux niveaux, d’ailleurs matérialisés par des planètes, ou aux paramètres.

Dans les paramètres, on peut simplement régler le niveau des bruitages et de la bande sonore. La musique n’est d’ailleurs pas désagréable, même si un peu répétitive.

Pas de réglage pour des commandes, sachant que celles-ci sont basiques et intuitives. Depuis la télécommande Freebox, les flèches gauche et droite servent à déplacer horizontalement le bloc de briques qui descend et le bouton OK à changer l’orientation du bloc. Avec la manette Freebox, on utilise la croix multidirectionnelle ou le stick de gauche pour les déplacements et les boutons 3 ou 2 pour changer l’orientation.

Qu’en est-il de la difficulté ? Eh bien, elle s’accélère assez rapidement, ce qui peut s’avérer un peu frustrant. Surtout avec le nombre de vies limitées qui se recharge avec le temps et qui empêche de recommencer un grand nombre de parties à la suite. Au moins, le système aura-t-il le mérite d’éviter d’avoir un acharné qui monopolise le téléviseur.

VERDICT

3Tris est plutôt bien réalisé au niveau des graphismes et de la musique, qui respirent le rétro tout en restant propres. Ses contrôles simples permettent de se contenter de la télécommande, même si la manette se révèle bien plus confortable. Comme dit plus haut, l’aspect vies limitées peut se révéler frustrant pour celui voulant avancer rapidement, mais peut en contrepartie éviter d’avoir le téléviseur monopolisé. Quoi qu’il en soit, le jeu est gratuit et mérite d’être essayé.