Les Savoirs Free : découvrez en plus sur la fibre optique

Free propose une nouvelle anecdote pour briller en soirée ou en visioapéro , cette fois-ci concernant le premier essai de communication avec la fibre optique !

Saviez-vous de quand date la première tentative d’utiliser la fibre optique pour communiquer ? Des années 80 ? Début du XXe siècle ? Et bien non ! Dans son cinquième épisode des Savoirs Free, l’opérateur vous explique que la première tentative de communiquer via la fibre date de … 1880 ! Et celui qui a tenté l’expérience n’est autre que… le père du téléphone.

