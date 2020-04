Clin d’oeil : Free prépare le déconfinement et vous donne de quoi briller en soirée

Free voit loin dans l’avenir et envisage déjà le retour des soirées entre amis, avec une petite dose de culture pour vous.

Le confinement dure depuis plus d’un mois maintenant, et on peut le dire : les moments entre amis commencent à manquer. Free y pense aussi et vous aide à préparer l’après-confinement. Dans une capsule vidéo intitulée “Les Savoirs Free“, l’opérateur vous propose une anecdote pour épater la galerie en soirée entre amis. Ca marche aussi pour les apéros Skype, après tout, donc vous pourrez déjà briller auprès de vos proches à la prochaine occasion, réelle comme virtuelle ! Passons à l’anecdote : savez-vous ce qu’est la nomophobie ?