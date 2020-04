Orange propose désormais sa Livebox 5 dans toutes ses offres fibre

La Livebox 5 lancée par Orange l’année dernière n’est plus réservée aux offres premium de l’opérateur historique et est désormais proposée à tous les nouveaux abonnés fibre de l’opérateur.

En octobre 2019, Orange lançait sa nouvelle box écoresponsable avec WiFi intelligent, mais cette dernière était disponible uniquement pour une souscription aux offres haut de gamme de l’opérateur : les Livebox Up et les packs Open Up. Depuis quelques jours, ce nouveau modèle est proposé pour toute souscription à une offre fibre d’Orange.

La Livebox 5 arrive dans les offres moins chères d’Orange, mais sans le débit 2Gb/s partagé

Si le matériel est proposé, la fibre 2 Gb/s en partagé annoncée par Orange reste réservée aux abonnés Livebox Up et Open Up, l’offre haut de gamme de l’opérateur historique. Cependant, pour les nouveaux clients, il est désormais possible de bénéficier de ce nouveau modèle promettant notamment une connexion plus stable et plus performante même avec l’offre Livebox Fibre classique à 41.99€ par mois après une période d’un an à 22,99€ ou les packs Open (internet + mobile) .

Notons qu’auparavant, les nouveaux abonnés à ces offres avaient accès à la Livebox Play, qui a pourtant 7 ans, tandis que ceux souscrivant chez Sosh peuvent bénéficier de la Livebox 4, plus récente. Bien sûr, il ne s’agit ici que des clients éligibles à la fibre, la plus récente box d’Orange étant pensée pour cette technologie et non pour l’ADSL.

Pour ce qui est des personnes déjà abonnées chez Orange, qui cherchent à remplacer leur modèle par la dernière arrivée chez l’opérateur, c’est dorénavant possible pour tous les abonnés, mais sous certaines conditions comme l’indiquent nos confrères d’Ariase. La migration nécessite en effet d’avoir une offre commercialisée après le quatre octobre 2018 , quelle qu’elle soit (internet ou internet et mobile). Pour ceux qui passent d’une migration de l’ADSL vers la fibre, le FAI indique que “le passage vers la Livebox 5 est nécessaire“.