Orange : découvrez l’histoire de l’opérateur historique en moins de 3 minutes

Voilà une petite vidéo qui devrait intéresser les curieux. En quelques minutes, elle rappelle en effet les origines de l’opérateur Orange.

Avant Orange, il y avait France Télécom qui a lancé les marques Itineris en 1992 pour la téléphonie mobile et Wanadoo en 1996 pour l’accès Internet. Encore avant, il y a eu les Postes, télégraphes et téléphones, également appelés PTT, qui se sont divisés pour notamment donner naissance à La Poste et France Télécom.

Comment s’est-il déroulé l’évolution de France Télécom jusqu’à Orange ? Une vidéo disponible sur la chaîne YouTube de France Info permet de (re)découvrir l’histoire. Elle rappelle notamment qu’Orange était initialement une marque britannique lancée en 1994 et rachetée en 2000 par France Télécom pour plus de 40 milliards d’euros, avec des ambitions à l’échelle du marché européen. Orange sera utilisée à partir de 2006 comme marque unique pour les offres mobile, télévision et Internet de France Télécom, puis à partir de 2012 pour la partie téléphonie fixe. En 2013, France Telecom deviendra tout simplement Orange.