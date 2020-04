Cdiscount Mobile lance une nouvelle série limitée avec 50 Go et un prix fixe même après un an

C’est la mode en ce moment, Cdiscount Mobile propose désormais une nouvelle série limitée sans limite de durée pour 10,99€ par mois.

Après Bouygues et Sosh, nouvelle série limitée sans prix qui double au bout d’un an, cette fois chez le MVNO de Cdiscount. Disponible jusqu’au 21 avril prochain, elle propose ainsi 50 Go pour 10,99€/mois, sans engagement, “et pas que la 1ère année” précise l’opérateur. Il faudra bien sûr compter sur une carte SIM à 10€ lors de la commande.

Ce forfait inclut donc une enveloppe de 50 Go de data en 4G, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Auxquels s’ajoutent les SMS, MMS et appels illimités dans l’UE et les DOM, ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de 3 Go sur ces territoires.