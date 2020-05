Free Mobile continue de proposer aux abonnés au forfait 2€ sa nouvelle option gratuite pour éviter la surconsommation de data

Après avoir prolongé l’augmentation à 1Go de données et le doublement des heures d’appel sur son forfait 2€ jusqu’au 11 mai, Free Mobile maintient également son option de blocage pour éviter toute surconsommation de data.

Depuis le 15 mars dernier et le début du confinement, les abonnés au forfait 2€ de l’opérateur ont la possibilité d’activer le blocage automatique de l’option data une fois l’enveloppe incluse entièrement consommée. Une mise en place très utile puisqu’au-delà du Go inclus désormais jusqu’au 11 mai et ce au lieu de 50 Mo, la facturation est de 0,05€/Mo supplémentaire. L’opérateur a donc également décidé de maintenir cette option gratuite. Reste à savoir si celle-ci deviendra pérenne à l’avenir.

Pour l’activer, il suffit de se connecter à l’espace abonné Free Mobile à l’aide de ses identifiants puis de se rendre dans l’onglet “Gérer mon compte” avant de cliquer sur la rubrique ” Mes options”. Dernière étape, activer l’option dans “Blocage hors-forfait Data”.