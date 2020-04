Freebox Delta et One: Amazon Prime Video permet désormais d’acheter et louer tout type de films, même récents

Le service de vidéo à la demande d’Amazon propose dorénavant un magasin d’achat et de location de films, directement accessible depuis votre Freebox Delta ou One.

Outre les nombreux films et programmes présent directement gratuitement en streaming sur sa plateforme, Prime Video lance désormais son “Store” pour permettre l’achat ou la location de films plus récents pour y accéder via son interface. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et vous bénéficiez ainsi des services d’Amazon, comme son service de SVOD.

Achetez ou louez des films avec Prime Video

Auparavant, le service proposait uniquement des contenus accessibles directement, un peu comme Netflix, ou des packs de programmes avec Amazon Channels. Ces contenus étaient régis par la chronologie des médias, qui interdisent ainsi la diffusion de contenu en SVOD (abonnement de Vidéo à la Demande) avant qu’une longue période (36 mois) se soit écoulée.

Avec le possibilité d’achat et de location de films, cette limite est ainsi dépassée (avec une attente de 4 mois après obtention du visa d’exploitation) et vous pouvez ainsi regarder des oeuvres plus récentes comme le Roi Lion (de 2019) ou Joker, directement sur votre Freebox. A noter qu’il faudra avoir associé un moyen de paiement à votre compte Prime Video pour effectuer ces achats, sans quoi un message d’erreur apparaîtra.

Concrètement, pour accéder à ce nouveau contenu, il suffit de vous rendre dans le “Store”, puis de sélectionner le film qui vous intéresse.

Vous pouvez ensuite choisir soit la location, soit l’achat de programme (le prix et la disponibilité varie d’un film à l’autre). Ici nous avons deux exemples de films récents, avec Joker et Le Roi Lion.

Sur navigateur, il suffit d’un clic si vous avez un moyen de paiement déjà enregistré. Sur la Freebox Delta, une vérification sera faite pour s’assurer que vous souhaitez bien acheter ce film précis.

A noter qu’il est possible d’annuler votre achat sur navigateur tant que vous n’avez pas regardé le film. Un missclick malchanceux peut donc être rattrapé facilement.

L’abonnement Amazon Prime est inclus dans votre offre Freebox Delta et vous donne également accès à des services comme Prime Reading, Prime Music ou Twitch Prime ainsi qu’à la livraison rapide sur la plateforme de e-commerce. L’application pour le service SVOD Prime Video est quant à elle disponible sur la Freebox One.