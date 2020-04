Canal+ Séries et Free offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Du nouveau contenu offert pour les abonnés Freebox, vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode de la série Penny Dreadful : City of Angels.

Après “Devils” offert en partenariat avec OCS la semaine dernière, vous pouvez dorénavant découvrir une nouvelle série américaine, cette fois-ci grâce à une collaboration entre Canal+ Séries et Free.

Une occasion de découvrir Penny Dreadful : City of Angels, diffusée sur Canal+ Séries. La première saison de ce spin-off de la série Penny Dreadful (diffusée de 2014 à 2016) compte 10 épisodes et vous pouvez découvrir le premier épisode directement sur votre Freebox. Pour y accéder, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Aktu Free” de votre Freebox (dans le menu télévision pour Freebox Révolution, sur la home pour Freebox Delta, One et mini 4K), de cliquer sur l’offre idoine, puis, “voir la vidéo”.

La série se déroule en 1938, à Los Angeles dans une ville bouleversée par un crime. Le détective Tiago Vega, accompagné de Lewis Michener mène l’enquête qui les mènera dans des sombres aventures teintées de rites sataniques, de légendes mexicaines , tout en affrontant de puissantes forces qui menacent de les déchirer.