Ligue 1 : Canal+ et beIN Sports, un premier accord avec le foot français sur le paiement des droits TV

A l’issue de négociations agitées, Canal+ et beIN Sports acceptent finalement de payer une partie des sommes dues à la Ligue professionnelle de football.

C’est un ouf de soulagement pour le foot français. Après avoir refusé de payer leur échéance d’avril à savoir 110 millions d’euros pour Canal+ et 42 millions d’euros pour beIN Sports, les actuels diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont fini par accepter de payer une partie des sommes dues à la suite d’une négociation intense avec le comité de Présidents de Clubs. L’accord trouvé avec la filiale de Vivendi porte “sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison”, a annoncé vendredi la LFP dans un communiqué. Selon L’Equipe, Canal+ va verser 37 millions d’euros au lieu de 43 millions, les matchs non joués ne sont donc pas concernés pour le moment. Pour sa part Bein Sports devrait verser environ 10 millions d’euros (contre 15 millions) dans le cadre de cet accord.

Prochaine étape, la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. La LFP annonce continuer à travailler autour de l’organisation de la reprise des compétitions arrêtées depuis le 13 mars, avec pour “ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous”. Les joueurs pourraient retrouver l’entraînement à partir du 11 mai et refouler la pelouse des stades pour finir la saison à partir du 15 juin, si l’Etat l’autorise.