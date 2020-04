Free Mobile booste la data de son forfait “Série Free” pendant une semaine

Bis repetita. Comme tous les mois, Free Mobile augmente le temps d’une semaine la data incluse dans son forfait “Série Free”. Les nouveaux abonnés peuvent dès aujourd’hui bénéficier de 60 Go pour 9,99€/mois pendant un an.

Jusqu’au 5 mai prochain, Free Mobile augmente ainsi de 10 Go son offre spéciale “Série Free” sans engagement, pour toute nouvelle souscription. Intercalée entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, celle-ci comprend pour 9,99€/mois pendant un an, appels, SMS et MMS illimités, désormais 60 Go en France métropolitaine et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

A noter que l’opérateur de Xavier Niel applique une date de validité uniquement lorsqu’il gonfle la data de son forfait lancé en juillet 2018. Un retour à 50 Go est donc prévu dans une semaine. Pour rappel, Free a aussi augmenté fin mars à 1 Mbit/s le débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet pour les abonnés à ce forfait, entre autres.