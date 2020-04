Freebox TV : offertes pendant le confinement, trois chaînes d’M6 ne prolongeront pas leur mise en clair

Fin de la gratuité sur toutes les Freebox de Paris Première, Teva et M6 Music.

Depuis le début du mois et jusqu’au 30 avril, Free offre 42 chaînes à ses abonnés sur Freebox TV. Si plusieurs d’entre elles comme Melody, Melody d’Afrique, TCM Cinéma et EuroChannel ont prolongé leur mise en clair en mai, ce ne sera pas le cas pour Paris Première, Teva et M6 Music. Les trois chaînes payantes d’M6 ne seront donc plus accessibles gratuitement sur les box de l’opérateur, nous informe ce matin le groupe de Nicolas de Tavernost.

Pour rappel, ces chaînes sont incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Canal.