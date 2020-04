SNCF Réseau modernise son infrastructure radio et passe au tout-numérique

Le réseau d’entreprise SNCF Réseau fait migrer ses infrastructures radio vers le numérique, pour renforcer la sécurité ferroviaire et améliorer l’exploitation de son réseau ferré.

Sogetrel, spécialisée dans la construction, conception et maintenance de réseaux télécoms, a annoncée être retenu pour prendre en charge la modernisation du réseau SNCF réseau, qui passera ainsi au tout-numérique. Le chantier est de taille et vise à assurer un déploiement radio sur environ 300 gares du Réseau Ferré National, sur les cinq prochaines années.

La communication entre les gares et ainsi le service global de la SNCF devrait en être amélioré, puisque Sogetrel explique que le passage au numérique permettra “l’optimisation des services de maintenance (standardisation et supervision) et l’amélioration de la qualité de service rendu aux clients.”.

L’entreprise pourra ainsi se voir confier plusieurs missions, comme des travaux d’études d’exécution ou de mise en conformité et autres besoins liés aux nouvelles installations, mais il pourra également être amené à fournir et poser des systèmes antennaires, y compris l’aménagement des zones techniques. Autre mission qui pourra nécessiter l’intervention de Sogetrel : l’installation de baies et répéteurs radio référencés par SNCF Réseau.

Une modernisation du réseau de communications radio de la SNCF, qui est pour le président de Sogetrel “le signe de la reconnaissance du savoir-faire” de ses équipes. Il explique d’ailleurs que la radio est “un domaine d’excellence de Sogetrel“. A noter qu’en 2015, GRDF avait déjà fait appel à cette entreprise pour un chantier du même genre.