Encore un autre chaîne annonce sa disponibilité en clair jusqu’au 11 mai sur la Freebox

Après plusieurs chaînes ayant annoncé la prolongation de leur mise au clair sur Freebox TV, c’est au tour ce soir de Melody d’Afrique

Melody d’Afrique est une chaîne familiale de divertissement, unique dédiée aux origines de la musique africaine des années 60 à nos jours. Elle annonce sa disponibilité en clair jusqu’au 11 mai, soit la fin du confinement, pour tous les abonnés Freebox

[📺 MELODY D’AFRIQUE EN CLAIR SUR LE CANAL 294 DE VOTRE FREEBOX]@free et @MelodyAfrique prolongent la mise en clair de votre chaîne Afro Heritage jusqu’au 11 mai !

Melody d'Afrique (@MelodyAfrique) April 28, 2020

Melody d’Afrique propose les plus grands styles musicaux de la culture africaine sont représentés à travers une programmation riche et variée : Afro Beat ; Afro Zouk ; Mbalax ; Makossa ; Naija Music ; N’ Dombolo ; Reggae ; Rumba Congolaise ; Salsa Africaine ; Zouglou… Une chaîne exclusivement dédiée aux grandes figures de la chanson africaine : Alpha Blondy ; Angélique Kidjo ; Césaria Evora ; Fela Kuti ; Femi Kuti ; Franco ; Ismaël Lô ; Koffi Olomidé ; Manu Dibango ; Mbilia Bel ; Miriam Makeba ; Mory Kanté ; Papa Wemba ; Rokia Traoré ; Salif Keïta ; Tabu Lay Rochereau ; Tiken Jah Fakoly ; Touré Kounda ; Youssou N’Dour… Sur cette chaîne, le public peut profiter de HITS transgénérationnels, d’émissions de variétés inédites, de documentaires, de films et de productions maison..