LCP lance ses “grands entretiens” en commençant par Xavier Niel (Iliad/Free), le 17 mai

Pour cette nouvelle collection de Grandfs Entretiens, Guy LAGACHE a choisi d’explorer l’univers de six grandes personnalités… Six rencontres pour découvrir leur histoire, sonder leur talent et mieux comprendre les ressorts atypiques de ces parcours visionnaires et engagés. La première émission accueillera le fondateur de Free le 17 mai à 23h, pour découvrir son histoire, sonder ses talents et mieux comprendre les ressorts atypiques de son parcours visionnaire et engagé.

L’objectif de l’émission est de montrer comment les invités ont mené leur révolution et notre évolution. Comment ont-ils marqué la société ? En démocratisant la culture, en bouleversant le monde numérique, en changeant nos habitudes de consommation, en posant un autre regard sur le passé… et peut être en donnant quelques infos sur la Freebox V8

“Ils sont créatifs, singuliers, inspirants… ils ont chacun apporté leur pierre à l’édifice de la société dans des domaines aussi variés que la culture, la politique, l’économie ou encore le monde des idées. Ils ont chacun emprunté des chemins de traverse, fait la courte échelle à l’audace, cassé les codes et tracé une autre voie.” explique la chaîne. Après Xavier Niel, suivront Maurice LEVY, Mercedes ERRA, Jack LANG, Boris CYRULNIK et Serge PAPIN