Un MVNO propose discrètement la VoLTE et la VoWIFI à ses abonnés, alors que ce n’est toujours pas disponible chez Free

Disponibles depuis plusieurs années chez SFR, Bouygues et Orange, la VoWiFi et VoLTE ont fait leurs apparition pour les abonnés du MVNO Réglo mobile. Pour rappel, ces deux technologies sont toujours aux abonnés absents chez Free Mobile.

Selon un fameux tweet, qui circule actuellement sur twitter, la VoLTE, et la VoWIFi, serait disponible depuis peu et fonctionnerait sans problème. C’est en effet ce que remonte l’utilisateur @Regio_2N, alias Xavier, après avoir effectué plusieurs tests.

Opérant sur le réseau de SFR, Réglo Mobile n’a pour l’instant pas encore communiqué sur la mise à disposition de ces techniques à ces abonnés. On imagine qu’une annonce sera faite très prochainement. Il restera également à savoir si des prérequis pour bénéficier de ces deux standards seront annoncés, ou si l’ensemble des mobiles compatibles volte commercialisés sur le marché seront compatibles.

Silence radio chez Free Mobile

Si Réglo Mobile emboîte le pas à La Poste Mobile chez les opérateurs virtuels, Free Mobile n’a toujours pas activé ces deux technologies. Sur la VOLTE, Xavier Niel a annoncé en décembre 2018 ; “on a ouvert le roaming 4G à l’international, on a maintenant du roaming de terminaux étrangers sur notre réseau en France en 4G, de plus en plus et ça explose, et ensuite, on va arriver sur la VOLTE” . Un lancement était selon lui prévu “à court terme”, les abonnés prennent depuis leur mal en patience. S’agissant de la VoWiFi, Free ne la propose pas : ” Je ne suis pas certain que l’on en fasse un jour”, a également confié son fondateur il y a plus d’un an en marge de la présentation de la Freebox Delta.

La VoLTE et VoWiFi, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Aussi, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.

De son côté, la VoWiFi permet de passer des appels téléphoniques en WiFi et ce même sans réseau cellulaire. Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.