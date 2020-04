Freebox TV : une chaîne annonce la prolongation de sa mise en clair jusqu’au 11 mai

La mise en clair de la chaîne musicale Melody continue jusqu’au 11 mai sur Freebox TV.

Jusqu’au 30 avril prochain, Free offre 42 chaînes à tous ses abonnés Freebox. En attendant de savoir si l’opérateur prolongera son opération le mois prochain, Melody (canal 262) prend les devants et annonce la poursuite de sa mise en clair jusqu’au 11 mai prochain sur Freebox TV.

Chaîne de télévision musicale française consacrée à la variété française et internationale des années 1960 à 1990, Melody mélange, clips mais aussi émissions comme “Melody Story” où Frédéric Zeitoun raconte les histoires des plus grandes chansons françaises et internationales. Ou encore “Les parents du petit écran”, Dave y présente les légendes du petit écran qui ont produit et présenté les plus grandes émissions de variétés de la télévision française. Sans oublier “La Nouvelle Séquence du Spectateur”, Henry-Jean Servat se penche sur les films musicaux, biopics ou long-métrages avec des stars de la chanson.