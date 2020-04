Disney+ : une nouvelle série originale sur l’univers Star Wars en préparation

Alors que la saison 3 de “The Mandalorian” est en préparation, Disney+ a commandé une nouvelle série originale toujours sur le thème de “Star Wars”.

On vous parlé hier de la saison 3 de “The Mandalorian”, son créateur Jon Favreau travaille dessus depuis déjà plusieurs semaines. Et la saison 2 devrait être dévoilée d’ici l’automne prochain.

“Variety” le site spécialisé américain, a annoncé que Disney+ a commandé il a quelques mois une nouvelle série filmée en prises de vues réelles à Leslye Headland la co-créatrice de la série “Russian Doll” sur Netflix. Selon “Variety”, cette nouvelle série devrait mettre les femmes à l’honneur et son but serait de voir la galaxie “Star Wars” au travers des yeux d’une ou plusieurs femmes. Pour l’heure peu d’informations on était dévoilées concernant cette nouvelle série.

Source : Puremédias