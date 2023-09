Un player Freebox critiqué , faire des économies chez Free, Orange et compagnie… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’abonnement box ou mobile, à ajuster selon le budget

Depuis plus d’un an maintenant, l’inflation est au coeur du débat public avec une hausse des prix à la consommation qui devrait s’établir à 5% en 2023 selon l’Insee. Ainsi, de nombreux Français doivent repenser leur budget de dépenses courantes, notamment les forfaits mobiles et internet proposés par leurs opérateurs. D’après une étude menée par le cabinet de conseil Simon-Kucher, 31% des habitants de l’Hexagone envisagent de changer d’opérateur dans l’année à venir, tant sur le forfait mobile que sur la box internet. Certains cherchent l’astuce pour une offre télécom qui correspond le mieux à leurs usages, d’autres attendent une proposition intéressante de la part d’un opérateur.

Une drôle de tactique chez Free

Free a lancé un jeu réservé aux abonnés Freebox en possession d’un répéteur Wi-Fi Pop commandé au moment de la souscription à l’offre Freebox à l’exclusion de tout commande ultérieure sur l’Espace Abonné Freebox (avec facturation de frais) et ayant reçu un email de la part de Free.

Il suffira alors de renvoyer gratuitement le répéteur Wi-Fi et tous ses accessoires (bloc d’alimentation et câble Ethernet) dans un point Relais Colis en utilisant le bon de retour prépayé reçu par email. Un seul iPhone 14 Pro est à gagner. Le répéteur Wi-Fi Pop doit être non activé. Reste à savoir pourquoi Free cherche à récupérer des répéteurs WiFi non utilisés. Certaines théories commencent à émerger dans notre espace commentaire…

Le player Devialet, un aveu d’échec ou simplement une proposition correcte qui a fait son temps ?

Depuis le mois de juin, le player Devialet lancé fin 2018 avec la Freebox Delta n’est plus commercialisé par Free. Du 12 au 21 septembre, un sondage d’Univers Freebox vous a permis de donner votre avis sur ce choix marketing. A la question de savoir si Free a-t-il eu raison de retirer son boîtier TV très haut de gamme de ses offres, les avis diffèrent, les abonnés semblent divisés. Sur les 5726 votants, 53% déclarent comprendre le choix du FAI alors que 47% auraient préféré que l’aventure se poursuive. Dans les commentaires par ailleurs, certains auraient aimé voir ce player proposé d’une autre manière, ou font part de leurs inquiétudes ?

Empêcher de pirater, est-ce assurer des abonnements aux offres légales ?

L’aventure UpToBox semble bien être finie. Après avoir été bloquée à la demande de la justice par les opérateurs, la plateforme de partage de fichiers française a fait l’objet d’une opération menée par la police française. Plus exactement, il s’agit des hébergeurs de ce site populaire qui ont été ciblés, à savoir OpCore et Scaleway. Depuis, le site est indisponible et le débat a été relancé sur l’espace commentaire d’Univers Freebox : lutter contre le piratage va-t-il vraiment aider Canal+, Disney+ et compagnie ?

“La faute à la privatisation” selon Orange, vraiment ?

Le déploiement de la fibre est ralenti depuis plusieurs trimestres maintenant et Orange n’y est pas pour rien. Il choisirait les zones les plus faciles à raccorder d’abord, malgré son retard sur ses engagements. Nicolas Guérin, secrétaire général de l’opérateur, il faudrait 2000 sous-traitants de plus pour déployer. Il reconnaît par ailleurs avoir privilégié les prises les plus faciles à déployer : “nous avons d’abord fait du volume“. “Si les pouvoirs publics ne sont pas contents, il ne fallait pas privatiser“, ajoute-t-il. Une déclaration qui a lancé un débat : si l’on signe un engagement, doit-on tout faire pour le tenir ou chercher la rentabilité avant tout ?

