La convention Free 2023 aura lieu ce week-end, posez vos questions à Xavier Niel et aux équipes Freebox et Free Mobile

Univers Freebox participera comme chaque année à la journée des communautés ce samedi 30 septembre. C’est l’occasion pour vous de poser vos questions dans les commentaires de cet article.

La Journée des communautés 2023 de Free est de retour pour une 19e édition ce samedi 30septembre, au sein du siège du groupe Iliad à Paris. Au programme comme chaque année, une rencontre entre toutes les associations de Freenautes, le point sur l’actualité de l’année de Free mais aussi un jeu de questions-réponses avec notamment Xavier Niel, Thomas Reynaud, directeur général de la maison-mère Iliad, ou encore avec des développeurs Freebox, et ingénieurs Free Mobile.

Notre rédaction sera présente et ne manquera pas de questionner Free sur ses futurs projets, et notamment sur la nouvelle Freebox V9 qui pourrait être lancée avant la fin de cette année et plus généralement sur l’évolution des Freebox et d’Oqee, le déploiement de la fibre optique et de la 5G mais aussi sur les problèmes les plus importants rencontrés cette année par la communauté.

Abonnés Freebox et Free Mobile à vos questions

A cette occasion, nous serons également le relais de vos demandes ou de vos questionnements. Sans toutefois pouvoir vous assurer que tous les points seront abordés, nous vous proposons de poser vos questions dans les commentaires, nous tenterons de reprendre les sujets qui reviennent le plus souvent. Comme chaque année, un bilan sera publié à l’issue de cette journée.

