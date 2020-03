Comment occuper son enfant sur la Freebox durant le confinement de manière ludique, avec du contenu adapté à son âge, on vous dit tout

Durant cette période de confinement, vos enfants ne vont plus à l’école et il faut alors les occuper. La Freebox propose pléthore de services et de chaînes pour les plus petits, on vous a fait une sélection !

Des difficultés à occuper votre enfant pendant que vous télétravaillez ? Vous pouvez compter sur la Freebox pour les occuper un moment. Durant cette période de confinement, nous vous proposons une liste de chaînes jeunesses offertes, de services dédiés aux plus jeunes pour permettre à vos enfants de rester sur la Freebox, en toute sécurité.

Les services pour enfants sur la Freebox

YouTube Kids, disponible sur Freebox Delta, Révolution, One et mini 4K permet à vos enfants de naviguer sur YouTube sans risquer d’être exposés à du contenu non adapté. Vous pouvez utiliser notre tuto pour créer un profil à votre enfant et ainsi utiliser ce service, gratuit et intégré sur les Freebox.



Okoo, la plateforme France Télévisions lancée l’année dernière pour les enfants de 3 à 12 ans est également disponible dans la section Freebox Replay. Notre tour d’horizon du service.



Pour les abonnés Freebox avec TV By Canal, il existe également MyCanal Kids, qui permet d’avoir accès à du contenu pour enfant sur tablette, smartphone ou navigateur. Vous pouvez découvrir le service avec notre test.



Si vous êtes abonnés Netflix sur votre Freebox Révolution ou mini 4K, ou simplement abonnés à la Freebox Delta ou One, Netflix propose l’opportunité de créer un profil Kids, qui proposera à votre bambin du contenu sélectionné spécifiquement pour lui.



Abonnés Freebox Delta, ou abonnés Amazon Prime, sachez que Prime Video a lui aussi sa sélection spéciale jeunesse.



Pour les détenteurs de la Freebox mini 4K, vous pouvez également installer des jeux gratuits directement depuis le Playstore sur votre Freebox. Pour avoir une idée de ce que la box Android TV de Free propose, rendez-vous sur notre thémasite dédié.

Des chaînes jeunesses à la pelle

Free propose beaucoup de chaînes jeunesses, dont pas mal qui sont passées en clair jusqu’au 31 mars pour tous les abonnés. Voici d’ailleurs la liste des chaînes proposées gratuitement à tous les abonnés Freebox pendant le confinement.

Boing : canal 153

canal 153 Boomerang : canal 144

canal 144 Boomerang +1 : canal 145

canal 145 Toonami : Canal 154

Canal 154 Canal J : Canal 149

Canal 149 Tiji : Canal 142

Canal 142 Pitchoun : canal 159

canal 159 Le bouquet Telekidz : canaux 677 à 679

: canaux 677 à 679 Baby TV (Canal155)

D’autres chaînes jeunesse sont également accessibles gratuitement pour les abonnés Freebox. Elles sont incluses depuis novembre 2019, toutes les chaînes Nickelodeon (canal 147), Nickelodeon Junior (Canal 141), Nickelodeon Teen (152), Mon Nickelodeon Junior (Canal 156), Nickelodeon +1 (Canal 156). Ainsi que les classiques Game One , Gong et tous les programmes jeunesses des chaînes généralistes comme TF1, les chaînes du groupe France Télévisions etc…

Pour les abonnés Freebox TV By Canal

Les abonnés Freebox Révolution et Delta ont également accès aux chaînes suivantes.

Disney Channel +1 (canal 139)

Disney Junior (Canal 140)

Piwi+ (Canal 140)

Disney XD (Canal 148)

Télétoon (Canal 150)

Télétoon +1 (Canal 151)

Boing (Canal 153)

Petite précision, la chaîne Disney XD disparaîtra des offres Canal+ le 31 mars prochain.

A noter que depuis le Lundi 23 mars, France Télévisions a adapté la programmation de France 4 pour assurer l’éducation des plus petits, avec l’opération “Nation Apprenante”. Vous pouvez retrouver l’emploi du temps en cliquant sur ce lien.