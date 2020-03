Canal+ offert aux abonnés Freebox : la sélection ciné à ne pas louper jusqu’au 31 mars

L’initiative fait partie des plus appréciées par les Français. Les chaînes Canal+ et Canal+ Séries sont en clair sur toutes les box et donc sur les Freebox jusqu’au 31 mars prochain. Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables. Des films, un one-man-show, un documentaire, il y en aura pour tout le monde. De quoi passer un bon week-end.

Aujourd’hui : Une soirée légère en famille

Il fait beau mais vous êtes confinés, Netflix vous ennuie, Amazon Prime Video aussi, la chaîne cryptée peut alors être une alternative. A 15h50, un thriller assez cocasse vous attend. Son nom : “Gentleman cambrioleurs”. Alors qu’il coulait une retraite très paisible Brian Reader, ex-cambrioleur de haut vol, perd sa tendre et chère femme avant qu’un expert en alarmes lui propose un coup : dévaliser les coffres d’une installation souterraine de dépôt sécurisé dans le quartier de Hatton Garden à Londres, laquelle a réellement été dévalisée en 2015.

Ce soir toujours sur Canal+, laissez vous tenter ou pas par “Tanguy le retour“, Etienne Chatiliez récidive avec une suite dont la présence du casting originel vient quelque peu compenser le manque d’originalité. A regarder toutefois en famille pour faire passer le message aux enfants. Pour les fans du premier opus, attendez-vous à un manque cruel de férocité, voire même à être déçus !

On passe à la pépite du jour. A 22h30, la comédie “Venise n’est pas en Italie” et ses airs de “Little Miss Sunshine” avec le duo attachant Benoît Poelvoorde , Valérie Bonneton égaiera à coup sûr votre soirée. Quoi de mieux que le synopsis pour vous décider : ” Emile, 15 ans, vit avec sa famille excentrique dans une caravane, en attendant que le permis de construire de leur maison leur soit accordé. Pauline, qui joue du violon et dont il est amoureux, doit se produire à Venise. Emile veut la voir sur scène et entraîne toute sa famille dans un voyage rocambolesque”.

Pour les insomniaques, rendez-vous à 1h20 sur Canal+ qui vous proposera de découvrir ou apprécier le cinéma décalé de Michel Gondry avec “Microbe et Gasoil”. Deux gosses montent une drôle de maison sur roues, dans laquelle ils vont sillonner la France… un univers à part et des aventures débridées.

Samedi : Du rire à l’action et une série à part

Quoi de mieux que de commencer la journée avec au petit dej des “Crevettes Pailletées”, Elles ne sont pas comestibles mais se consomment à l’écran ce matin sur Canal+ à 10h15 ! Cette comédie française très récente déjoue les clichés et livre un beau message de tolérance. On vous la fait courte, Après avoir tenu des propos homophobes au cours d’une interview TV, un vice-champion du monde de natation est sanctionné. il a trois mois pour que “Les Crevettes Pailletées”, une équipe de water-polo soit au niveau pour participer, en aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde.

On commence la soirée avec de l’action et du suspense en mode sauve qui peut, dans “Crawl” d’Alexandre Aja à 21h05. Au programme, de la survie intense et oui quand un violent ouragan s’abat en Floride, on ne connaît pas forcément les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu, c’est le cas Hayley. Après l’avoir retrouvé grièvement blessé, une course contre la montre s’engage alors pour fuir une succession de dangers !

Vous n’êtes pas rassasiés ? Ne zappez pas, le film d’action américain “Peppermint” suivra à 22h30 avec une Jennifer Gartner assez badass dans rôle d’une jeune mère de famille dont son mari et la fille meurent lors d’une fusillade par des membres d’un cartel de la drogue. Lors du procès, les assassins sont acquittés, officiellement par manque de preuves. En réalité, le juge et les policiers ont été corrompus…

Gratuite également encore pendant quelques jours, la chaîné Canal+ Séries vous propose une journée spéciale “The Kidding” réalisé par notre national et international Michel Gondry avec un Jim Carrey tout aussi incomparable. L’intégralité de la saison 2 sera diffusée de 10h à 14h10. Un univers artistique incroyable, une série aux saveurs de comédie durement dramatique et un synopsis qui vous cache de nombreuses surprises : “Mr Pickles est la vedette d’une émission de télévision pour enfants. Lorsque son fils perd la vie dans un accident de voiture, tout s’écroule autour de lui.”

Dimanche : sous le signe de l’éclectisme, spectacle, documentaire et thriller

Les promenades sont limitées confinement oblige, les théâtres sont fermés mais l’humour reste l’adrénaline des optimistes. On vous conseille à 14h25 sur Canal+, le dernier one-man-show d’Ahmed Sylla. Après le succès « Ahmed avec un grand A » et plusieurs expériences au cinéma et à la télévision, l’humoriste remonte sur scène pour analyser les frontières entre les hommes et les femmes, ou encore entre l’homme et la technologie avec une bonne dose d’imitations et d’improvisation.

Sans transition, un bon film documentaire sur le tabou de la peur dans le sport prendra le relais à 18h10, “Sueur Froide”. Pendant neuf mois, les caméras de Canal+ ont suivi dans leur intimité quelques grands champions du sport français pour analyser leur faculté à gérer leurs émotions face au danger : “Qu’ils soient au volant d’un bolide de Formule 1, au sommet d’un plongeoir de 10 mètres ou au départ d’une descente de ski aux pentes vertigineuses, tous sont confrontés au même sentiment de peur au moment de se lancer.”

Pour les couche-tard, la chaîne cryptée diffusera à 23 h “Les fauves”, un thriller étrange multi-facette porté par une Lily-Rose Depp tout aussi déroutante qu’étonnante. L’histoire : “Un été, en Dordogne, Laura, 17 ans, s’ennuie dans son camping avec sa cousine. Alors qu’elle devrait vivre ses premières amours, elle n’arrive pas à se faire des amis. Elle se passionne pour une histoire de panthère qui attaquerait les vacanciers…”

Suivra à 00h25, “Le Couperet” de Costa-Gravas. Un film à l’humour très noir et corrosif plongeant dans la vie d’un un chômeur de longue durée, totalement déprimé bien décidé à retrouver sa sa place dans la société en décidant de se débarrasser de tout ceux qui pourraient être embauchés à sa place. Ou l’ascension d’un serial-killer social.

Lundi : un dernier film pour la route

A ne pas louper à 13h35 toujours sur la chaîne cryptée : “Green Book : sur les routes du Sud”. Un road-movie trépidant qui propulse dans les 60s. Tony Lip, un Italo-Américain officiant habituellement comme videur est embauché comme chauffeur par le roi du piano Don Shirley, un compositeur noir, à l’occasion d’une tournée traversant le Sud ségrégationniste. Une belle histoire d’amitié va naître.

Sinon et cela fait plaisir, laissez-vous tenter par une journée spéciale “Le Bureau des Légendes” sur Canal+ Séries où la saison 3 sera diffusée de 14h40 à 22h50.