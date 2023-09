Un coup de boost chez Free Mobile apprécié, Freebox V9, comment faire mieux ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Comment Free va-t-il faire face à ses propres offres ?

Free travaille d’arrache-pied à développer sa neuvième génération de Freebox, qui reste encore nimbée de mystère. Ce qui peut être deviné, c’est que la V9 devra se faire une place parmi les offres actuelles de Free : Pop, Delta et Révolution. Mais comment faire mieux, en restant innovant ? Certains imaginent des innovations plus ou moins inspirées. Un player toaster ? Au moins ça n’a jamais été vu…

Un coup de boost qui ne sera pas utile pour tous, mais qui a le mérite d’être gratuit

Le meilleur recruteur du moment sur le mobile tient à faire mal à la concurrence. Après avoir augmenté la data à l’étranger à 35 Go/mois en juillet tout en ajoutant des destinations incluses, Free a boosté la semaine dernière l’enveloppe d’Internet utilisable en France pour ses abonnés au Forfait Free à 250 Go/mois en 5G/4G contre 210 Go auparavant et toujours au même prix (19,99€/mois). Forcément, certains pointent du doigt que peu de gens utiliseront de manière régulière l’intégralité de leur enveloppe data, ce qui est vrai. Cependant, Free a le mérite de le faire gratuitement !

Qui a envie de se lancer à l’assaut de SFR ?

La question d’une éventuelle consolidation est un serpent de mer depuis dix ans. Mais j’ai deux convictions très fortes. D’abord, Free ne sera jamais à vendre. Ensuite, si une opportunité de grandir se présente en France ou en Europe, nous la saisirons”, a déclaré Thomas Reynaud. La situation la plus crédible, en termes de rentabilité des autres opérateurs, serait donc un potentiel rachat de SFR, mais a-t-on vraiment envie de s’y frotter ?

Y’a-t-il d’autres problèmes plus urgents pour les numéros d’urgence ?

Dans un nouveau décret publié le 29 août au Journal Officiel, l’Etat impose une nouvelle obligation dite de reporting aux opérateurs. Celle-ci vise notamment à connaître le volume d’appels parvenant aux numéros d’urgence comme par exemple le 15, 17, 18, 112, 115 et 119. Dans le détail, cette supervision comprend “la réalisation de statistiques” portant sur la volumétrie des communications d’urgence effectuées mensuellement ainsi que la mise en place “d’alertes basées sur des seuils d’alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d’appel”. Seront toutefois exonérés de l’application du second point les opérateurs “dont le nombre total d’utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques». Et est-ce vraiment une priorité ? En tout cas, c’est une question que soulève arronax avec humour, pointant du doigt le fait que l’État “se réveille” pour ce qui pourrait être une minorité d’appels non-conduits.

Plutôt que d’encadrer, ne faudrait-il pas interdire le démarchage ?

Après avoir interdit depuis le 1er mars le démarchage téléphonique durant certaines heures dans la semaine, les week-ends et jours fériés, l’Etat et l’Arcep ont obligé les opérateurs à bloquer les appels non authentifiés cet été. Une décision prise dans l’optique de protéger les utilisateurs de potentielles attaques de phishing et autres arnaques. Le hic étant que la mesure, si elle peut être saluée pour le bien des consommateurs, est difficile à mettre en place. Pour certains, la solution serait très simple : interdire purement et simplement le démarchage. Un serpent de mer auquel s’attaquent encore certaines associations de consommateurs…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox