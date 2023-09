Orange augmente de 4 euros la facture de certains abonnés mobile contre un double enrichissement

La 5G et 60 Go supplémentaires pour 4€ de plus par mois, c’est l’offre proposée actuellement par Orange à certains de ses abonnés mobile. Ces derniers peuvent refuser cette évolution sur leur espace abonné faute de quoi le changement sera automatique.

Sous couvert de l’inflation et de la hausse de leurs coûts d’exploitation, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont augmenté le prix de leurs forfaits mobile en 2023. En conséquence, leurs performances commerciales ont été impactées lors du premier semestre.

De son côté, l’opérateur historique cible actuellement certaines offres. Comme le révèle Alloforfait, les abonnés au forfait 4G 40 Go d’Orange reçoivent actuellement un mail les informant d’une augmentation à venir de 4€ de leur forfait, lequel passera à 26,99€/mois moyennant un double enrichissement. Le premier est le passage à la 5G alors que le second prend la forme d’un boost de 60 Go, soit désormais 100 Go de data inclus.

S’ils peuvent refuser cette évolution et conserver leur offre actuelle via leur espace client, les abonnés profiteront malgré tout d’un tarif moins élevé que le forfait 5G 100 Go de l’opérateur proposé sur son site internet. Celui-ci est affiché à 31,99€/mois la seconde année, soit une différence de 5€.

Augmenter la facture des abonnés existants en l’échange de plus de data est une pratique légale mais dérangeante dont ont recours très régulièrement SFR et Bouygues Telecom depuis plusieurs années. Il arrive parfois que les abonnés ne lisent pas le courriel envoyé par leur opérateur, le changement intervient alors de manière automatique une fois le délais écoulé.

Dans ce cas précis, Orange procèdera par étape. Le mois prochain, les abonnés bénéficieront des évolutions proposées sans changement de prix pendant environ 1 mois, ils peuvent refuser l’offre jusqu’en décembre.

