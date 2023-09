Abonnés Freebox TV by Canal : un incident en cours sur myCanal, les développeurs demandent votre aide

Un incident est en cours sur la version pour navigateur de myCanal et dans le but de le résoudre, les développeurs invitent les usagers touchés à partager leurs expériences.

Depuis le 1er septembre, les utilisateurs de la plateforme de streaming de Canal+ subissent des difficultés à regarder des programmes en direct sur PC, notamment via les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge. Le symptôme est simple, mais très handicapant : au lancement d’un contenu en direct, l’image se fige et le son pour sa part continue. Un problème qui peut donc toucher les abonnés aux offres Canal+, y compris TV et Famille by Canal. C’est par exemple le cas des détenteurs d’une Freebox Révolution ou Delta, pour qui l’offre TV by Canal est incluse.

Les équipes de Canal sont bien sûr en train de travailler à la résolution du problème, mais demandent des informations pour y mettre fin. Sur une page dédiée, plusieurs questions sont posées.

Etes-vous sur Windows 10 ou Windows 11 (quelle version exactement, information accessible en tapant “Système” dans la recherche Windows et en vous rendant dans le panneau de configuration).

Sur Google Chrome, le souci persiste-t-il si vous effectuez une réinitialisation de votre navigateur ? Rendez-vous sur ce lien pour initier cette démarche si vous ne l’avez pas encore tenté.

Si le souci persiste, pouvez-vous nous communiquer le numéro de version de votre navigateur (présent dans la rubrique “à propos de” de votre navigateur) ?

Pour les utilisateurs sur Edge, il est demandé d’effectuer une réinitialisation du navigateur et tenir informé les développeurs. Pour cela, il suffit de copier coller ceci dans la barre d’URL de votre navigateur : edge://settings/reset.

