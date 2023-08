Nouvelle Freebox V9 : “50 personnes y travaillent presque jour et nuit” chez Free

Le mystère restera entier sur la nouvelle Freebox, en tout cas jusqu’à sa sortie. Pour l’heure, le centre de recherche et développement de Free travaille d’arrache-pied.

À quoi ressemblera la prochaine Freebox ? Tous les geeks et observateurs se posent la question. Plus de 3 ans après avoir commercialisé sa Freebox Pop, Free prévoit prochainement de séduire le marché avec une nouvelle génération de box. En septembre 2022, Xavier, fondateur de l’opérateur, a déclaré au sujet de sa sortie lors de la journée des communautés : “dans un an… on aimerait bien“. Nous y sommes et pour le moment, c’est le silence radio. En marge de la présentation des résultats semestriels de Free, le directeur général la maison-mère de l’opérateur a été interrogé sur la nouvelle V9 dans une interview accordée à Ouest France. Sans surprise, Thomas Reynaud est resté bouche cousue : “Ça fait plus de vingt ans qu’on travaille sur la prochaine génération Nous sommes le seul en Europe à concevoir ses propres box et une partie de ses propres équipements. Mais on a une règle d’or chez Free : ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l’avoir lancée, mais une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit.”

Les détails de cette nouvelle Freebox sont encore inconnus, Xavier Niel affirmait il y a un an avoir une idée très claire de ce que sera le produit avec encore toutefois quelques questionnements sur la partie télévision. Cependant, la formule d’une offre avec player devrait continuer au moins pour cette prochaine génération.

Au rang des constatations, on peut noter une certaine accélération dans la sortie de nouvelles offres de l’opérateur, deux ans séparent la Freebox Delta et la Freebox Pop, et potentiellement 3 ans entre cette dernière et la V9. A titre de comparaison, la mini 4K est sortie 5 ans après la Freebox Révolution. Free alterne historiquement entre petite et grande génération de box. Il se pourrait donc que sa future création soit du calibre de la Freebox Delta.

