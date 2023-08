Apple officialise la date de présentation des nouveaux iPhone

Préparez-vous et notez la date dans votre agenda : rendez-vous le 12 septembre pour l’iPhone 15.

Nom de code Wonderlust. Des invitations ont été envoyées à la presse pour cette nouvelle conférence qui, comme le tradition l’exige, sera l’occasion pour Apple de présenter de nombreuses nouveautés, dont sa nouvelle gamme d’iPhone.

Les rumeurs et fuites ont été nombreuses sur l’iPhone 15, qui devrait être décliné en 4 versions : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, qui pourrait être rebaptisé Ultra. Deux tailles d’écrans seraient proposés : 6.1 pouces pour le 15 et le 15 Pro et 6.7 pouces pour le Plus et le Pro Max, avec une commercialisation dès le 22 septembre selon Bloomberg.

Un objectif de 48 mégapixels est attendu ainsi qu’un possible port USB-C et certains envisagent une hausse de prix général. La date du 12 septembre devrait également être celle du lancement de iOS 17. D’autres annonces sont attendues, comme l’arrivée d’une nouvelle gamme d’Airpods équipé d’un port USB-C et une nouvelle Apple Watch.

Source : via Blogdumodérateur

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox