Phishing téléphonique : les opérateurs ont jusqu’à la fin de l’année pour bloquer les arnaques

Depuis le 25 juillet dernier, les opérateurs sont tenus de bloquer les appels et SMS non authentifiés pour leurs abonnés. Cependant, la solution miracle n’a pas encore été pleinement développée et il leur faut encore un temps de rodage.

Après avoir interdit depuis le 1er mars le démarchage téléphonique durant certaines heures dans la semaine, les week-ends et jours fériés, l’Etat et l’Arcep ont obligé les opérateurs à bloquer les appels non authentifiés cet été. Une décision prise dans l’optique de protéger les utilisateurs de potentielles attaques de phishing et autres arnaques. Le hic étant que la mesure, si elle peut être saluée pour le bien des consommateurs, est difficile à mettre en place.

Dans l’idée la solution doit se faire sans aucune intervention de l’abonné. “Le consommateur n’a rien à faire, il a juste à attendre” explique Olivier Riffard, directeur général adjoint de la Fédération française des télécoms. Cependant, pour l’heure, aucune solution n’est encore viable, explique le directeur technique de Sewan Opérateur, entreprise spécialisée dans les outils télécoms. “Il y a de la technicité dedans, des plateformes à mettre en place… Tout le monde n’a pas le même rythme de mise en place. Cela devait commencer au 25 (juillet, ndlr), c’est en place, on va dire. Pour l’instant il n’y a pas de coupures d’appels à proprement parler, c’est en phase de rodage” précise-t-il.

Cette phase pourrait durer jusqu’à la fin de l’année, après quoi les opérateurs feront face à des sanctions, explique un avocat au micro de France 3. Passé ce délai en effet, Orange, Free, Bouygues et SFR risquent ainsi tout d’abord une mise en demeure, puis la suspension du droit d’utiliser certains numéros attribués à l’opérateur concerné et enfin une amende pouvant aller jusqu’à 3% du chiffre d’affaires annuel du telco.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox