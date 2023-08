WhatsApp ne fonctionnera plus sur de nombreux smartphones dès le 1er septembre

Si vous aviez conservé un téléphone assez ancien, l’application de messagerie ne sera bientôt plus fonctionnelle.

D’ici vendredi, votre smartphone pourrait être considéré comme obsolète par WhatsApp. Ce sera en effet le cas si votre smartphone tourne sous Android 4.0.1 ou iOS 12 (ou antérieure).

Il est alors conseillé de mettre à jour votre smartphone vers une version plus récente de son système d’exploitation si possible. “Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents” explique la firme.

Parmi les smartphones qui ne pourront pas bénéficier d’une mise à jour d’OS, vous pouvez compter les iPhone SE (2016), 6S et 6S Plus, le Samsung Galaxy S3 Mini…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox