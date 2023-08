Free s’installe une troisième fois dans la ville des fleurs

Et de sept ouvertures durant le mois d’août, le réseau de distribution de Free ne cesse de s’étendre.

L’opérateur de Xavier Niel continue d’ouvrir de nouveaux Free Center, avec une troisième enseigne lancée à Angers. En effet, si une boutique était déjà présente rue Plantagênet et dans l’espace Anjou, Free annonce l’ouverture aujourd’hui d’une nouvelle enseigne dans le centre commercial du Grand Maine à Angers.

Il s’agit de la septième ouverture du mois après Millau, Laon, Pamiers, Montargis, Perpignan et Berck. Ce sont donc 219 Free Centers qui ont été ouverts, associés à plus de 2000 bornes permettant de s’abonner chez Free Mobile ou de souscrire une offre Freebox. Le réseau de distribution est d’autant plus étendu que les dites bornes sont installées également dans des boutiques partenaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox