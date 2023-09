Clin d’oeil : des foyers privés de téléphone et d’internet depuis 2 mois à cause de violentes tempêtes, Orange critiqué pour sa lenteur

De fortes intempéries ont mis à mal le réseau d’Orange dans le Gers au début de l’été. Des foyers sont coupés du monde depuis et attendent un retour de leur connexion internet. L’opérateur historique est dans le viseur.

Direction le petit village de 550 habitants de Miradoux dans le Gers, où pas moins de 30 riverains sont toujours privés de téléphonie fixe et d’internet depuis le passage de deux tempêtes violentes le 20 juin et 7 juillet dernier. Une situation plus que problématique pour certains comme des personnes âgées bénéficiaires du dispositif “Présence verte” qui fonctionne avec la téléphonie fixe, il s’agit d’un système pour les séniors qui permet d’envoyer une alarme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de chute ou de problème.

La responsable de la bibliothèque est aussi impactée, “ j’ai besoin d’un accès Internet, alors je viens à la mairie avec mon ordinateur, mais cela fait trop longtemps que cela dure. Orange m’a prêté une box, mais cela suffit juste pour lire les mails, j’ai un petit forfait téléphonique portable, je ne peux pas appeler mes proches ni mes amis”, déplore-t-elle dans les lignes du Parisien. Selon elle, Orange a assuré par courrier que les travaux étaient effectués mais les câbles téléphoniques continuent de joncher le sol.

Selon le maire, Orange est de mauvaise fois, le son de cloche diffère. “On nous indique des travaux qui ne sont en réalité pas réalisés et on les facture indûment aux abonnés alors qu’ils sont sur le domaine public. J’ai l’impression qu’on nous mène en bateau car nous sommes un petit village, pas la grosse ville de Toulouse.” L’élu ne veut pas revivre le drame survenu il y a 3 ans, une personne âgée est décédée après avoir été dans l’incapacité d’appeler les secours à cause d’un incident sur les lignes téléphoniques.

Contacté, Orange s’est justifié en indiquant que le nombre de logements touchés dans le secteur est très important, pas moins de 450 poteaux ont été impactés par les tempêtes.

pour signaler une chute ou un problème, et il ne marche pas sans téléphone fixe »,

SUR LA ROUTE qui mène au charmant village de Miradoux (Gers), les stigmates des violentes tempêtes du 20 juin et du 7 juillet sont encore visibles, avec des arbres à terre et des câbles téléphoniques traînant dans les fossés. À l’entrée de la commune, près de 400 tonnes de bois en tout genre s’entassent sur un terrain. Plus de deux mois après ces intempéries, certains habitants de cette commune de 550 habitants, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sont toujours privés de téléphone et d’accès à Internet, au grand désespoir du maire, Jérémy Lagarde.

Sept foyers, soit une trentaine de personnes, n’ont toujours pas récupéré leur connexion et leur téléphone fixe. L’édile cible la lenteur d’intervention de l’opérateur Orange, les autres opérateurs ayant déjà réalisé les travaux pour le compte de leurs abonnés. « Trois personnes âgées sont isolées et bénéficiaires du dispositif Présence verte pour signaler une chute ou un problème, et il ne marche pas sans téléphone fixe », raconte Jérémy Lagarde.

« C’est moi qui aide ces personnes à récupérer leur connexion, explique le maire. Mais il faut se battre : on nous indique des travaux qui ne sont en réalité pas réalisés et on les facture indûment aux abonnés alors qu’ils sont sur le domaine public. J’ai l’impression qu’on nous mène en bateau car nous sommes un petit village, pas la grosse ville de Toulouse. » L’élu ne veut pas revivre le drame d’il y a trois ans lorsqu’une personne âgée était décédée faute d’avoir pu appeler les secours à cause d’une interruption de téléphone.

Manque d’information Près de la maison de Vivienne, à l’écart du bourg, les câbles téléphoniques et électriques jonchent dangereusement le sol. Cela fait plus de deux mois que cette dynamique retraitée de 78 ans vit coupée du monde. « Je suis responsable à la bibliothèque, donc j’ai besoin d’un accès Internet, alors je viens à la mairie avec mon ordinateur, mais cela fait trop longtemps que cela dure, confie-t-elle. Orange m’a prêté une box, mais cela suffit juste pour lire les mails, j’ai un petit forfait téléphonique portable, je ne peux pas appeler mes proches ni mes amis. » « Le pire, insiste-t-elle, c’est Orange qui indique par courrier que les travaux sont faits alors que le fil pend toujours devant ma maison. » Le maire dénonce un manque d’information sur les travaux réalisés, souvent par des sociétés sous-traitantes de l’opérateur, quelquefois sans autorisation, et la facturation de ces travaux à ses administrés. Interrogé,

Orange met en avant l’intensité des tempêtes et le nombre de logements touchés, avec près de 450 poteaux à terre dans le secteur au plus fort des intempéries.

L’opérateur assure qu’une dizaine de clients seulement sont toujours privés de connexion à Miradoux et que les autres sont victimes de tracteurs qui arrachent les fils sur leur passage. « Le délai d’intervention peut parfois être long car il faut les autorisations de voirie, mais les problèmes sont bien identifiés et pris en charge », indique un porte-parole d’Orange. L’opérateur reconnaît les erreurs de facturation et assure que les clients concernés seront remboursés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox