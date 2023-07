Bouygues innove mais ne fait pas rêver, les initiatives d’Orange et Free Mobile sont-elles efficaces ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les initiatives des opérateurs résoudront-elles le problème du gaspillage ?

Douze opérateurs mondiaux et la GSMA veulent donner un coup de fouet à l’économie circulaire et récupérer les smartphones inutilisés laissés à l’abandon dans nos foyers. L’association d’opérateurs déplore que “plus de cinq milliards de téléphones portables, actuellement inutilisés et mal aimés dans les tiroirs de bureau du monde entier“. Pour lutter contre le gaspillage, ces derniers sont ciblés pour être réutilisés ou recyclés alors que l’industrie mobile vise à développer une chaîne d’approvisionnement plus “circulaire” concernant ces appareils. Cependant, outre la récupération des smartphones, quid de la durée de vie et du rythme de consommation ? D’autant plus que conserver un smartphone dans son tiroir peut simplement servir de mobile de secours.

Les installations de Free pour les festivals ont d’autres vertus

Équipés d’antennes 3G/4G/5G et raccordés à la fibre 10 Gb/s, les camions de Free ont par exemple assuré la couverture du Festival Rock en Seine et les Vieilles Charrues en 2022, mais aussi en 2023 lors du Hellfest puis pour les Solidays le week-end dernier ou encore à l’occasion des Eurockéennes de Belfort dès aujourd’hui. Prochainement, les F-trucks de l’opérateur viendront renforcer la connexion mobile lors du festival Main Square, mais aussi pour Les Déferlantes et l’Electrobeach Music Festival. L’opérateur explique d’ailleurs les raisons derrière la nécessité de venir compléter la couverture et outre le confort pour les festivaliers, un réseau non surchargé peut aussi profiter aux riverains.



Des changements, mais pas assez de bonnes nouvelles sur Freebox TV

Disponible dans les offres Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Molotov et incluse dans le Pass Warner sur Prime Video Channels, la chaine Toonami va changer de nom le 4 septembre, a annoncé le 28 juin sa maison-mère, le groupe Warner Bros. Discovery. Un changement d’identité qui laisse un goût amer chez certains alors que les nouvelles chaînes gratuites et généralistes sont moins fréquentes.

Une innovation de Bouygues pas forcément très appréciée

Et si une publicité pensée pour vous s’affichait dès l’allumage de votre Bbox ? L’opérateur a indiqué jeudi dernier proposer “Ads in Box”, permettant aux marques et aux médias de diffuser leurs publicités directement sur l’interface de son player TV. De quoi ravir les annonceurs, mais pas forcément les utilisateurs face à des publicités de plus en plus nombreuses.

Comment bien choisir sa TV ?

Alors que les Merci Days ont été lancés la semaine dernière dans la boutique en ligne de Free Mobile, les abonnés Freebox peuvent, eux aussi, bénéficier d’offres sur plusieurs modèles de téléviseurs connectés depuis leur espace abonné Freebox. Mais comment choisir parmi les technologies ? Heureusement, l’espace commentaire est là pour vous aider !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox