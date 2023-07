Fiabilité des débits : l’ensemble des nouvelles box intègre désormais l’API de l’Arcep, Nperf est de la partie

La nouvelle API « carte d’identité de l’accès » du régulateur se démocratise sur les box, 7 outils de tests de mesure de la qualité de service fixe l’utilisent.

Pour améliorer l’information des utilisateurs, le régulateur travaille depuis 2018 avec différents acteurs comme les outils de mesures en crowdsourcing, les opérateurs ou encore les associations. Cette collaboration s’est traduite par la publication d’un nouveau Code de conduite en 2020 “pour inciter les acteurs de la mesure à un niveau minimum de transparence et de robustesse, à la fois pour les protocoles de test, mais aussi dans la présentation des résultats”, rappelle l’Arcep dans sa nouvelle édition de son rapport sur l’état de l’internet en France. Depuis 3 ans, celui-ci prévoit la mise en place d’une API « carte d’identité de l’accès » dans les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Aujourd’hui, “l’ensemble des nouvelles box intègre cette API et un premier outil de mesure l’utilise. Il s’agit de Nperf”, annonce ce 4 juillet le régulateur des télécom. Et d’ajouter que fin 2022, 7 outils de tests de mesure de la qualité de service fixe et 11 outils de tests de la qualité de service mobile se sont déclarés conformes à son Code de conduite .

L’Autorité continue également d’accompagner la mise en œuvre de l’API qui permet de transmettre aux outils de test de débit des informations sur les caractéristiques de l’accès internet (technologie utilisée, débit souscrit, trafic simultané …), afin que les outils de test puissent prendre en compte ces facteurs.

