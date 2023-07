Concours d’été Univers Freebox : quels sont vos débits Free Mobile sur vos lieux de vacances

Un concours pour voyager avec vous et connaitre les performances de Free Mobile …

Nous vous l’avons annoncé ce vendredi dans notre magazine vidéo Totalement Fibré, Univers Freebox lance un concours cet été qui vous propose de faire découvrir à tous les abonnés les débits Free Mobile sur vos lieux de vacances. Au delà du concours et des lots à gagner, cela permettra de voyager avec vous et de découvrir dans quels endroits Free Mobile offre de bons débits, que ce soit en France ou à l’étranger.

Pour participer, rien de plus simple, il suffit juste de nous envoyer un test de débit réalisé sur votre smartphone avec une abonnement Free Mobile. Dans l’idéal vous pouvez prendre en photo de votre smartphone avec le lieu de vacances dans lequel vous vous trouvez, ou autrement nous envoyer une capture de votre test de débit accompagnée d’un photo de votre lieu de vacances où le test a été réalisé. Même si c’est indiqué sur le test, précisez également où celui-ci a été réalisé. Le concours commence dès cette semaine et vous pouvez participer jusqu’au vendredi 1 septembre.

Exemple de photo à envoyer (contrairement à la photo, il faut par contre pouvoir visualiser le résultat du test de débit en download):

Chaque semaine, nous publierons les 3 meilleurs débit, et le premier gagnera un goodies Univers Freebox, et à la fin de l’été, le Freenaute qui aura envoyé le meilleur débit gagnera un gros lot. Nous hésitons encore entre un smartphone, une TV 4k ou un lot équivalent, nous vous l’indiquerons dans les prochains jours, mais n’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires pour savoir quelle est votre préférence.

Pour participer, deux solutions, sur Twitter, ou pour ceux qui n’y sont pas abonnés, un mail spécial a été créé :

Sur Twitter, avec #mondebitdete

ou par mail : mondebitdete@universfreebox.com

Dès ce vendredi, les premières photos ou captures seront publiées et vous saurez immédiatement si vous avez gagné un goodies Univers Freebox. Faites nous tous voyager avec vos plus beaux débits et vos plus belles photos !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox