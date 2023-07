Les internautes se lâchent sur les réseaux : non l’Etat n’a pas restreint l’accès à internet, c’est Elon Musk, Oqee met des marges pour le bien des abonnés Freebox

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Le week-end dernier, alors que de nombreuses villes étaient frappées par des émeutes après la mort de Nahel, un faux communiqué de presse de la police nationale a fait croire que des restrictions temporaires à l’accès internet avaient été mises en place dans certains quartiers.

#ViolencesUrbaines | Attention aux #FakeNews 📃Un communiqué de presse de la @PoliceNationale annoncerait des restrictions temporaires à l’accès internet dans certains quartiers. ❌Ce document est un FAUX : aucune décision n’a été prise en ce sens. pic.twitter.com/LQYPKxp0KO — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) July 2, 2023

“Pourquoi limiter la possibilité d’enregistrer un programme avec une marge seulement d’une heure sur OQee ? Beaucoup d’abonnés Freebox se pose la question. La réponse de Free est la suivante : pour éviter de saturer leurs heures d”enregistrement.

Nous limitons à une 1h les marges afin de ne pas saturer vos heures d’enregistrement auxquelles vous avez droit. Concernant les enregistrements récurrents, on prend en compte votre suggestion. On vous tient au courant si des évolutions sont apportées en ce sens dans le futur 🙂 — OQEE by Free (@OQEEbyFree) June 27, 2023

“Pour avoir de la data sans frais à l’étranger tu peux compter sur Free, Par contre pour esquiver les potes relous là tu peux compter que sur ton imagination”, quand l’humoriste Odah Sama n’a pas besoin de Free Mobile pour éviter de perdre son temps avec ceux qu’il n’aime pas !

Sur TikTok, Orange vous donne 5 astuces pour un mot de passe plus sécurisé “qu’un coffre fort dans un coffre fort”. Si vous vous souvenez de Georges-Alain et de l’hymne Paris Latino de la Star Academy, voici le meilleur password du moment.

Elon Musk a pris la décision ce week-end de limiter grandement le nombre de tweets visibles par jour. Après avoir évoqué des niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système, le nouveau patron de l’oiseau bleu a indiqué que la raison pour laquelle il a défini une “limite de vue” est que “nous sommes tous accros à Twitter et que nous devons sortir. Je fais une bonne action pour le monde ici. En outre, c’est une autre vue que vous venez d’utiliser.”

Elon Musk qui répare Twitter. pic.twitter.com/vV2SyO5GDM — Asfa (@__Asfa__) July 3, 2023

