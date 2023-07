Si des limites sont levées, Orange s’engage à plafonner le tarif de dégroupage de l’ADSL

L’opérateur historique propose des engagements pour rester mesuré, alors que le tarif de dégroupage est régulièrement décrié par les opérateurs concurrents.

Pas de dépassement jusqu’en 2025. Alors qu’un projet prévoit un allègement ou une levée de l’obligation de contrôle tarifaire d’Orange dans certaines zones concernant le dégroupage de l’ADSL, Orange veut montrer patte blanche. Si le projet de l’Arcep est validé, la France serait divisée en trois catégories d’accès : ceux avec levée de toute régulation tarifaire, les accès avec régulation tarifaires en non-excessivité et les accès restant soumis à une obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts.

Dans un courrier envoyé à l’Arcep et daté du 23 juin, l’opérateur historique s’engage à respecter un plafond tarifaire pour les années 2024 et 2025 pour le prix des lignes ADSL louées par les opérateurs concurrents dans certaines zones. Cette mesure concernerait uniquement les zones en “régulation tarifaire en non-excessivité“, l’opérateur entend limiter ses tarifs à 9.95€/mois et par ligne en 2024 et 10.70€/mois en 2025. Cette proposition d’engagement a été soumise à consultation publique par l’Arcep jusqu’au 18 septembre.

L’augmentation du tarif de dégroupage fait régulièrement les frais de critiques de la part des opérateurs, notamment de la part du patron de Free, Xavier Niel, qui considère qu’il s’agit d’une “formidable rente pour Orange“.

