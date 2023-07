Bouygues Telecom, “premier opérateur” a lancer la publicité ciblée directement sur la Bbox

En plus des chaînes TV partenaires, c’est maintenant l’interface de la box de Bouygues Telecom qui accueille de la publicité.

Et si une publicité pensée pour vous s’affichait dès l’allumage de votre Bbox ? L’opérateur a annoncé jeudi dernier proposer “Ads in Box”, permettant aux marques et aux médias de diffuser leurs publicités directement sur l’interface de son player TV.

Ces dernières seront basées sur des données spécifiques (sociodémographiques, géographiques ou comportementales) récoltées auprès des clients ayant donné leur accord pour leur collecte et leur exploitation. Cela s’affiche ainsi à travers des vignettes mettant en avant les contenus des différentes et peuvent ainsi être utilisées pour mettre en avant une émission, avec une redirection vers la chaîne si elle est gratuite ou vers une page de souscription si nécessaire. Des services de SVOD pourront également apparaître, toute comme des publicités présentant un QR Code pour acheter un produit. La promotion des contenus en “live shopping” sera aussi possible, avec une publicité renvoyant directement sur l’application dédiée.

« Avec Ads in Box, Bouygues Telecom est le premier opérateur à proposer un affichage publicitaire non intrusif, respectant parfaitement l’ergonomie de l’interface de la Box, pour offrir aux annonceurs un nouveau canal d’exposition premium et mesurable. À l’instar de la TV segmentée, les abonnés se verront proposer les contenus les plus pertinents au regard de leur profil, garantissant aux marques une audience de qualité et à forte visibilité » explique Laure Joslet, Directrice Générale Adjointe Marché Grand Public et Pro chez Bouygues Telecom.

Source : Viuz

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox