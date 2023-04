Bouygues Telecom innove et lance un nouveau service sur les Bbox, “une première en Europe”

Une nouvelle manière d’utiliser sa box pour faire du shopping directement.

L’opérateur a annoncé ce mercredi 19 avril le déploiement de sa nouvelle application B-Live shopping, permettant d’accéder directement depuis l’interface Bbox aux sessions de ventes en ligne et animées de grandes marques comme Monoprix, la Redoute ou encore Decathlon. A noter, seuls les décodeurs TV 4K HDR sont concernés.

Cette fonctionnalité a été développée avec Skeepers, leader européen de l’engagement client et sera d’abord lancée aujourd’hui pour 270 000 clients Bbox avant un déploiement pour l’ensemble des clients fixe cet été. L’application peut également être téléchargée sur mobile. Le Live Shopping est une session de vente en ligne et en direct. Au cours de ventes animées par un créateur de contenu ou une marque, il est ainsi possible d’interagir pour avoir des précisions sur les produits et services ou encore bénéficier promotions exclusives. Les clients peuvent alors acheter directement sur la plateforme lors du direct ou par la suite, lors d’une rediffusion.

L’application B-Live Shopping permet ainsi d’accéder à une interface sur laquelle retrouver certaines marques emblématiques comme Monoprix, Décathlon, IKKS, La Redoute et “bientôt des centaines d’autres“. L’application gratuite permettra à l’utilisateur de rechercher par marque, par thématique ou par type de produit et d’accéder aux différentes sessions en cours ou rediffusées.

