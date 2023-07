La lutte de YouTube contre les bloqueurs de pubs se précise

Le géant américain va demander progressivement à ses utilisateurs de désactiver leur bloqueur de publicité, s’ils ne sont pas inscrit à son offre Premium.

La stratégie de Google face au problème des “adblockers” se précise. Après avoir lancé une expérimentation globale sur sa plateforme de streaming il y a près d’un mois, les contours de cette restriction imposée se détaillent.

En effet, jusqu’à présent, on savait simplement que le visionnage d’une vidéo avec un bloqueur de publicités pouvait être rendu impossible par un écran invitant à le désactiver ou à passer à YouTube Premium, qui désactive les publicités. Cependant, les règles sont désormais plus claires : l’écran apparaît en fait après trois vidéos visionnées avec des publicités bloquées. Oluwa Falodu, porte-parole de la firme de Mountain View explique à The Verge : “Nous prenons la désactivation de la lecture très au sérieux, et nous ne le ferons que si les utilisateurs ignorent les demandes répétées d’autoriser les publicités sur YouTube ».

Elle ajoute “le modèle de YouTube basé sur la publicité soutient un écosystème diversifié de créateurs et permet à des milliards de personnes dans le monde d’accéder à du contenu gratuit. » Rappelons cependant que des expérimentations pour rallonger certaines plages publicitaires sur certains appareils sont également en cours, avec la possibilité d’en accumuler jusqu’à 10 à la suite. Pour certains, cela va forcément réduire le confort de visionnage… à moins de payer.

