Free annonce l’ouverture de son 86ème Free Center demain, dans un nouveau département

Depuis son annonce en octobre 2019, les habitants de l’ile de Beauté l’attendaient. Un nouveau Free center ouvrira ses portes demain, à Ajaccio.

Souvenez-vous, le 14 octobre 2019 le compte officiel des Free Center publiait une photo de Napoléon en playmobile pour annoncer l’arrivée d’une boutique Free en Corse, la première de l’ile. Aujourd’hui, le même compte Twitter annonce que la boutique ouvrira ses portes demain, au centre commercial d’Ajaccio Baleone.

Des ouvertures de Free Center en cascade

Free a récemment mis l’accélérateur en matière d’ouverture de boutiques, afin de mieux quadriller le territoire et enchaîne ainsi les annonces à ce sujet ces derniers temps. En fin d’année dernière, il a ainsi ouvert ses 81e, 82e, 83e, 84e et 85e Free Center à Boulogne-Billancourt, Louvroil, Vineuil, Villeneuve-La-Garenne et récemment à Nice.

Plusieurs ouvertures sont attendues notamment à Evry, mais aussi à Montesson et Plaisir, deux villes dans les Yvelines ainsi qu’a Toulon. Sans oublier celle prévue à Bourges, dans le Cher en région Centre-Val de Loire.