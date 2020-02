Abonnés Freebox Révolution et Delta: MyCanal se met à jour sur Android

L’application MyCanal sur Android déploie en ce moment une nouvelle mise à jour pour corriger plusieurs bugs liés au déploiement du 1080p dans la version précédente.

MyCanal déploie une nouvelle version de son app sur Android, estampillée 4.4.4, elle propose notamment un correctif pour une fonctionnalité importante arrivée récemment. La mise à jour contient des correctifs pour des bugs qui pouvaient apparaître lorsque les utilisateurs utilisaient MyCanal en 1080p. Si vous avez eu des problèmes depuis le déploiement de la dernière mise à jour, cet update pourrait donc les résoudre.Les appareils concernés sont notamment des appareils possédant la certification Wideline 1, nécessaire pour le 1080p et prochainement la 4K.

Quelles sont les conditions techniques pour accéder au 1080p sur MyCanal ?

Avoir la version myCANAL 4.4.3

Avoir un débit supérieur à 5 Mb/s

Être sur une chaîne LIVE diffusant en 1080p



Avoir un équipement compatible Widevine Level 1 et de résolution 1920×1080 ou supérieure

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K