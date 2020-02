Hook : découvrez l’accélérateur de startups au sein de l’école 42 de Xavier Niel

L’école 42 abrite un accélérateur de startups, dans lequel a notamment misé Xavier Niel, le fondateur de Free. Une interview permet d’en savoir davantage à son sujet.

Au micro de Sébastien Couasnon sur BFM Business, Kevin Primicerio a pu présenter Hook, l’accélérateur de startups au sein de l’école 42 de Xavier Niel.

Ayant reçu le soutien financier de Xavier Niel, lors de la récente levée de fonds de 2,5 millions d’euros auprès de plusieurs dizaines d’investisseurs, l’initiative est née de la prise de conscience des nombreux profils existants au sein de l’école 42.

Parmi les élèves ont en effet été identifiées des âmes d’entrepreneur, des personnes ayant des projets en parallèle de leurs études. Il s’agit de voir la viabilité sur le long terme, la possibilité de monétisation et la possibilité de complémentarité au sein de l’école 42. Venant de nombreux horizons et ayant des compétences différentes, les élèves peuvent être complémentaires.

Pour rappel, 42 est une école de codage informatique ouverte à Paris en 2013 par Xavier Niel, le fondateur d’Iliad, la maison-mère de Free et Free Mobile. Sans classe ni professeur, celle-ci est gratuite et ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est accessible sans limite d’âge et sans la nécessité de diplôme.